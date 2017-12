Villingen-Schwenningen Nachtzug nach Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der neue Ringzug-Fahrplan liegt demnächst in den Geschäftsstellen der Verkehrsverbünde Schwarzwald-Baar (VSB), Rottweil (VVR) und Tuttlingen (TUTicket) , an den Bahnhöfen sowie in den drei Landratsämtern und bei allen Stadt und Gemeindeverwaltungen entlang der Ringzugstrecken zur kostenlosen Mitnahme bereit. Der Jahresfahrplan 2018 wird im Fahrplanheft wieder beide Teilstrecken des Ringzugs enthalten. Die aktuellen Streckenverbindungen mit den jeweils gültigen Fahrzeiten sind bereits auf der Internetseite des Ringzugs unter www.ringzug.de einsehbar.

Zwischen Bräunlingen und Villingen verkehrt montags bis sonntags ein einheitlicher Stundentakt bis 22.05 Uhr mit einer zusätzlichen Verbindung um 0.05 Uhr. Die Gegenrichtung gestaltet sich montags bis sonntags ebenfalls stündlich bis 21.25 Uhr mit einer zusätzlichen Verbindung um 23.25 Uhr ab Villingen.

Zwischen Villingen und Rottweil verkehrt der Ringzug montags bis sonntags in einem einheitlichen Zwei-Stunden-Takt bis 21.39 Uhr. In der Gegenrichtung ist der Ringzug in einem einheitlichen Zwei-Stunden-Takt bis 22.47 Uhr ab Rottweil unterwegs. Für Pendler aus Schwenningen ist an Schultagen ein Expresszug um 7.31 Uhr ab Schwenningen nach Villingen ohne Unterwegshalt ein gerichtet.