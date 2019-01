Villingen-Schwenningen Nachtumzug mit 1200 Hästrägern

Beginn um 19 Uhr

Der Umzug beginnt um 19 Uhr. Aufstellung ist im Neuen Weg und in Richtung Oberdorf. Von dort geht es zur Kohlbrunnenstraße, Steinbühlstraße und Efeustraße direkt zur Festhalle. An besonders dunklen Straßenabschnitten wird der Umzugsweg wie gewohnt mit schwebenden Laternen beleuchtet. Umzugssprecher kommentieren das Geschehen bei der Ehrentribüne sowie im Oberdorf.

Sicherheitsdienst

Nach dem Umzug beginnt in der Turn- und Festhalle ein kleines Programm, das in erster Linie von den auswärtigen Musikgruppen und DJ Fazio gestaltet wird. Die Wolfbach-Rollis bitten um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen nur eine bestimmte Anzahl von Personen eingelassen werden kann. Ein Sicherheitsdienst achtet auch darauf, dass das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener in die Festhalle. Vor der Festhalle ist eine Raucherzone eingerichtet.

Während des Umzuges gibt es Ordner, an die man sich bei Unklarheiten wenden kann. Ordnungskräfte sind den ganzen Abend über auf Streife. Toiletten gibt es im Aufstellungsbereich und in allen Besenwirtschaften.

Als Umzugsplakette gibt es in Pfaffenweiler einen grünen Matchbeutel zum üblichen Preis und ist an den Absperrungen sowie bei den Verkäufern entlang des Umzugs­weges erhältlich

