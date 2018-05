VS-Schwenningen. "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…" – unter diesem Motto steht der Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen morgen, 14.30 Uhr, im Muslenzentrum. Auftakt ist mit einer kurzen Andacht und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Und dann wird ­gesungen! Freude am Singen, an bekannten Volksliedern und an der Musik ist dabei die Hauptsache. Susanne Heinrich leitet die Sänger an und erzählt auch etwas über die Geschichte und die Entstehung der Lieder. Wer mit dem Gemeindebus abgeholt werden möchte, soll im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 07720/30 13 21 Bescheid sagen.