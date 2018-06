Villingen-Schwenningen Nachmittag ist beste Konzertzeit

VS-Villingen. Der Städtische Seniorenrat und die Musikakademie VS arbeiten zusammen, um Kulturgenuss älteren Mitbürgern zu ermöglichen, die keine Abendveranstaltungen besuchen können. "Heimliche Liebe" stand auf dem Programm im Chorraum des Franziskaners am Mittwochnachmittag. Es ging um das Dreiecksverhältnis von Robert und Clara Schumann mit Johannes Brahms. Die drei Komponisten der Romantik lebten ihre Zuneigung in der Musik.