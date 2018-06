Villingen-Schwenningen Nachbarn verhindern Wohnungsbrand

VS-Villingen - Aufmerksame Nachbarn haben am Samstagnachmittag einen Wohnungsbrand in Villingen verhindert. Die gerufene Feuerwehr konnte die brenzlige Situation schließlich bereinigen. Der schrille Ton eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung eines gegenüberliegenden Wohnblocks in der Schwenninger Straße hatte ein junges Pärchen auf den Plan gerufen. Sie wählten gegen 15 Uhr den Notruf und meldeten die mögliche Rauchentwicklung in der Wohnung im dritten Obergeschoss. Die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte bei der Erkundung der Lage feststellen, dass tatsächlich Brandgeruch wahrnehmbar war.