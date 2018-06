Villingen-Schwenningen Nachbarn verhindern Brand

Der schrille Ton eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung eines gegenüberliegenden Wohnblocks in der Schwenninger Straße hatte ein junges Pärchen auf den Plan gerufen. Sie wählten gegen 15 Uhr den Notruf und meldeten die mögliche Rauchentwicklung in der Wohnung im dritten Obergeschoss.

Die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte bei der Erkundung der Lage feststellen, dass tatsächlich Brandgeruch wahrnehmbar war. In der Wohnung öffnete jedoch niemand die Türe. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz daraufhin gewaltfrei Zugang zur Wohnung. Zwar konnten sie keine Personen mehr feststellen, dafür aber extreme Verrauchung. Der Grund: Auf dem eingeschalteten Herd kokelte Essen vor sich hin.

Nach Aussage der Feuerwehr hätte es nicht mehr lange gedauert, bis es zu einem Brand gekommen wäre. Die Gefahr konnte dank der aufmerksamen Nachbarn und dem Eingreifen der Feuerwehr jedoch gebannt werden. Nach dem Belüften der Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.