Villingen-Schwenningen Nachbarn drangsalieren Restaurant

Seit Wochen Ärger

"Clinch mit einer Anwohnerin" heißt für die Familie, dass es Anzeigen hagelt. Als das Gespräch um die vielen Beschwerden wegen Lärmbelästigung kreist, ist es mit der Ruhe von Toni Daoud vorbei. Anzeigen über Anzeigen gebe es, erzählt er verärgert, mal gegen 20 Uhr, mal etwas später. "Und dabei dürfen wir ganz legal bis 23 Uhr unsere Terrasse geöffnet haben", fügt er hinzu. "Immer wieder heißt es von einer Anwohnerin, bei uns sei es zu laut."

Seltsame Gerüche

Während sich seine Gäste genüsslich über Labneh und mariniertes Lammfleisch hermachen, spricht Daoud einen "Vorfall" an, der für Aufregung auf einer Terrasse sorgte. Marihuana sei in der Nähe seines Hauses geraucht worden, behauptet er und nippt an seinem Mangosaft, mit dem Ergebnis, dass der süßliche Rauch über seine Abzugsanlage gelangt sei und der eindeutige Geruch sich auf der Außenterrasse und im Innenbereich des Restaurants verteilt habe. Seine Gäste wären mehr als irritiert gewesen, erzählt er.

Nach Ende des Lockdowns am 18. Mai öffnete das Lokal wieder. "Seither haben wir Probleme mit einer einzigen Person aus der Nachbarschaft. Die macht uns das Leben zur Hölle." Der Mittzwanziger lässt sein Smartphone aufschnappen und zeigt eine Reihe von Fotos und Videosequenzen, die unter anderem zeigen, wie junge Männer an den Terrassen herumstehen, das Lokal beobachten und fluchtartig wieder das Terrain verlassen, als sie "entdeckt werden".

Belastend ist für Toni Daoud und seine Familie auch noch anderes. Gäste fühlten sich zunehmend beobachtet und gestört, erzählt er. Mittlerweile hat er einen Anwalt eingeschaltet. "Denn jetzt geht es um unsere Existenz." Er verliere doch Kundschaft, wenn ständig Polizei oder Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) auftauchen, ruft er, während einige seiner Stammgäste zustimmend nicken. "Was würde die Nachbarin denn machen, wenn sie in der Färberstraße leben müsste?", spielt er auf ganz andere Probleme an, über die der Schwarzwälder Boten seit Jahren berichtet.

Vorwürfe haltlos

Ist die "einzige Person", die sich laut Daoud in ihrer Ruhe gestört fühlt, im Recht? Haben die vielen Beschwerden je zu Konsequenzen geführt, musste die syrische Familie bereits ein Bußgeld bezahlen? Aus dem Mund von Jörg Kluge, von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Konstanz, kommt dazu ein klares Nein. Seit mehreren Monaten gebe es zwar tatsächlich zahlreiche, wiederholte Beschwerden gegen den Betreiber der Gaststätte "Palmyra" wegen Ruhestörung, bestätigt er. "Diese Beschwerden kamen und kommen bislang jedoch ausschließlich von ein und der gleichen Beschwerdeführerin", erläutert Kluge. Bei den Überprüfungen durch die Polizei seien die Vorwürfe bislang nicht bestätigt worden. "Anzeigen gegen den Betreiber wegen ruhestörenden Lärms wurden bislang seitens der Polizei nicht vorgelegt."

Was den Hinweis auf möglicher Razzien aufgrund von Drogen im Umfeld anbelangt, konnte Kluge auf Anfrage unserer Zeitung nichts sagen. Wie sieht der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Villingen-Schwenningen den Streitfall am Kaiserring? Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, bestätigte ebenfalls dass es immer wieder Anzeigen gebe und der KOD deshalb auch "oft vorbeischaue". Doch in der Regel sei nichts festgestellt worden, was die Vorwürfe bestätigt hätte. Brunner stellt klar: "Wir müssen aber generell Anzeigen nachgehen."

Bei der Hälfte wird’s ernst

Wie sieht es grundsätzlich mit Anzeigen in Richtung Gastronomie aus, weil es den Anwohnern zu bunt wird mit der Lärmbelästigung? Seit Wiedereröffnung der Lokale nach dem Lockdown ziehen die Beschwerden merklich an, begünstigt auch durch das schöne Wetter, stellt Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz fest. Grob geschätzt bestätige sich rund die Hälfte der gemeldeten Mitteilungen. Das liege auch daran, folgert er, dass aufgrund höher priorisierter Aufträge das Eintreffen der Polizei oft mit zeitlichem Verzug erfolge und dann eben manchmal keine relevanten Feststellungen mehr gemacht werden können. Bis die Polizei vor Ort sei, seien Türen wieder zu, und jene, die sich vielleicht noch laut auf der Straße unterhalten haben, weg.