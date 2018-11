Villingen-Schwenningen Nach Überfall auf Kind: Noch kein Durchbruch

Genau zwei Wochen ist es jetzt her, dass ein Zehnjähriger auf dem Schulhof der Gartenschule attackiert worden sein soll, und dann in einem Waldstück zwischen Grabenäcker und Klinikum wieder zu sich kam. So zumindest beschreibt es die Mutter auf der Facebook-Seite "Stadtgeflüster VS". Mit ihrem Eintrag rief sie Zeugen dazu auf, sich zu melden. Die Frau erstattete außerdem noch am 9. November Anzeige, seither ermittelt die Polizei.

Die Tat soll sich an dem Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr ereignet haben. Bisher hätten sich keine Zeugen bei der Polizei gemeldet, berichtet Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Präsidiums Tuttlingen, am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch das ärztliche Attest ("der Junge hatte definitiv Verletzungen"), habe keinen Durchbruch gebracht. Der Zehnjährige bleibt laut Kalmbach bei seiner Aussage. Ansonsten gibt es in dem Fall nur wenige Spuren.