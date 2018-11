Villingen-Schwenningen Nach Überfall auf Kind: Entsetzen und Angst

Wenn es sich so wirklich abgespielt hat, dann macht das zu Recht vielen Angst. Denn zwischen Schule und dem genannten Waldstück liegt eine weite Strecke. Der Junge müsste also dorthin transportiert worden sein. Entsprechend entsetzt sind die Kommentare auf Facebook. "Bin schockiert, ich wünsche Ihrem Sohn alles Gute", schreibt etwa Michaela D. Nutzerin Nata Nata meint: "Zu traurig und so was hier in Schwenningen". Ein anderer, Elvis P., fragt sich, wieso ihn die Schule nicht informiere, dass die Eltern mehr aufpassen müssten wegen auffälliger Personen. Die Schulleitung war gestern Nachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Eine Anfrage bei der Mutter via Facebook blieb ebenfalls unbeantwortet.