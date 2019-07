Villingen-Schwenningen Nach tödlichem Unfall werden auch Helfer betreut

18-jähriger Mitfahrer weiter in Lebensgefahr

"Der Motorblock war bis in die Fahrgastzelle vorgedrungen", berichtet Friedrich von den heftigen Kräften, die bei der Kollision gewirkt haben müssen. Nach rund einer halben Stunde habe man den 29-jährigen Beifahrer aus dem Wrack schneiden können, die Reanimationsversuche schlugen jedoch fehl. Auch dem Fahrer konnten die Rettungskräfte nicht mehr helfen: Noch während man versuchte, ihn mit hydraulischem Gerät zu befreien, stellte der Notarzt den Tod des 37-Jährigen fest. Erst nach dem Sichern der Spuren konnte die Leiche herausgeschnitten werden. Ein 18-jähriger Mitfahrer schwebt nach Angaben der Polizei weiterhin in Lebensgefahr, das herausgeschleuderte, einjährige Baby starb später in der Klinik.

Der Unfallverursacher kam derweil mit einigen Schrammen und leichteren Verletzungen davon. Er konnte von der Polizei bereits vernommen werden und muss sich nach den weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz, in die auch ein Sachverständiger eingebunden ist, wohl auch juristisch für den Tod der drei Menschen verantworten. In den sozialen Netzwerken präsentiert der Unfallverursacher aus der Doppelstadt weiterhin stolz seinen offenbar getunten BMW – der in diesem dramatisch Fall zur tödlichen Waffe wurde.

Für Helfer ist es wichtig, darüber zu reden

Weitreichende Folgen hatte der schlimme Vorfall jedoch auch für die Helfer – denn die haben mit den grausamen Bildern zum Teil weiterhin zu kämpfen. "Wir haben deshalb direkt nach dem Unfall mit der Psychosozialen Notfallversorgung als Gruppe Gespräche geführt", berichtet Einsatzleiter Friedrich. So hätte jeder von seinen Eindrücken berichten können. Friedrich: "Für einige, vor allem junge Kameraden, war das bislang der schwerste Einsatz." In den nächsten Tagen sollen weitere Vier-Augen-Gespräch geführt werden, um bei der Verarbeitung der Eindrücke zu helfen. "Es ist einfach wichtig, dass man über so etwas redet", erklärt der Einsatzleiter.

Zuletzt sah sich die Feuerwehr Villingen-Schwenningen im November 2007 mit einem Unfall dieser Schwere konfrontiert. Damals starben bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 33 Höhe Villingen eine 29-Jährige Unfallverursacherin, ihr 26-jähriger Bruder sowie ein 55-jähriger Beifahrer in einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Immer wieder Unfälle auf Schwenninger Steig

Im Bereich der Schwenniger Steig kommt es immer wieder zu Unfällen – in einigen Fällen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit. Zuletzt war ein 22-jähriger alkoholisierter Autofahrer im April mit einem PS-starken Fahrzeug genau an dieser Stelle links von der Straße abgekommen, gegen das Betonfundament des Verkehrsschilds geprallt und hat an seiner edlen Karosse einen Sachschaden von über 60.000 Euro verursacht.

Vor rund einem Jahr stiegen an der gleichen Stelle eine 18-Jährige und eine 40-Jährige im Begegnungsverkehr zusammen, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde.