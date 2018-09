Villingen-Schwenningen Nach Tod von Braut: Traktorfahrt gefährlich?

Villingen-Schwenningen - Es ist ein strahlender Samstagmittag in VS-Schwenningen. Der Himmel ist blau, die Temperaturen bei angenehmen 25 Grad. Passanten werden beim Rössleplatz (Le Prom Kreisel) auf etwas aufmerksam: Tut, tut, tut. Mit lautem Hupen kündigt sich eine Traktoren-Kolonne an. An der ersten Zugmaschine ist eine kleine Bühne befestigt. Auf dieser sitzt in einem roten Sofa ein vermeintlich frisch vermähltes Brautpaar. Ihr "Thron" ist rechts und links mit Sonnenblumen geschmückt. Der Spaß wirkt perfekt.