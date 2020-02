Villingen-Schwenningen Nach Sturm: Stadt gibt Wege im Moos wieder frei

VS-Schwenningen - Durch das Sturmtief Sabine sind auch im Schwenninger Moos zahlreiche Äste abgebrochen und Bäume zum Teil umgestürzt. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter der Technischen Dienste VS (TDVS) die Schäden soweit beseitigt, dass der Moos-Rundweg ab sofort wieder genutzt werden kann, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.