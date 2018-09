VS-Villingen. Um 15 Uhr ist Anstoß der ersten Mannschaft gegen die Spitzenmannschaft des FSV 08 Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Um 17.30 folgt das Lokalderby zwischen der U23 des FC 08 gegen den Dauerrivalen FC Bad Dürrheim. Beide Spiele finden nacheinander im ebm-Pabst-Stadion statt. Deshalb hat sich der FC 08 auch ein preisliches Doppelpaket für die Fans ausgedacht: Statt für insgesamt zwölf Euro können die Fans gleich am Stadioneingang für zehn Euro für beide Schlagerspiele den Stehplatz-Eintritt lösen und zweimal Spitzenfußball genießen, teilt der FC 08 mit. Mitglieder müssen für das Doppelpaket lediglich sieben Euro bezahlen. Wer die beiden Matches im Doppelpaket von der Sitztribüne aus verfolgen will, muss 14 Euro bezahlen (elf Euro für Mitglieder). Der FC08 hofft wieder auf eine stattliche Kulisse.