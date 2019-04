Villingen-Schwenningen Nach Sperrung: Verlegungen und Absagen im Theater am Ring

Aufgrund von Schäden am Dachtragwerk hat ein Statiker am 21. März die Sperrung des Großen Saals veranlasst. Derzeit laufen die Prüfungen mit dem Ziel, eine zeitnahe Reparatur vornehmen zu können, und den Großen Saal schnellstmöglich wieder zu öffnen, teilt das Amt für Kultur der Stadt mit. Die Veranstaltungen "Autor im Gespräch" mit Gabriele Krone-Schmalz an diesem Mittwoch 20 Uhr, das Musical "Saturday Night Fever" am Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, sowie die Montagsvorstellung von "Max und Moritz" am 8. April, 10.30 Uhr, wurden in die Neue Tonhalle verlegt. Die Veranstaltungen im Kleinen Saal und auf der Hinterbühne des Theaters am Ring werden wie geplant stattfinden: Der Auftritt von "Zsamm" in der Reihe "Kernmacherei" am Freitag, 5. April, 20 Uhr, und der VHS-Vortrag von Ernst Burgbacher am 10. April, 19.30 Uhr. Die Familienvorstellung von "Max und Moritz" am Sonntag 7. April, 15 Uhr, entfällt.

Tickets für die abgesagten Veranstaltungen können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Das Schauspiel "Nathalie küsst", (ursprünglich am Freitag, 12. April, wird verschoben und findet als Sonderveranstaltung in der neuen Spielzeit statt: Am Samstag, 30. November, 20 Uhr, im Theater am Ring. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.