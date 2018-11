Villingen-Schwenningen Nach Schulschluss tun sich Chancen auf

VS-Villingen. Einstimmig votierten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses am Mittwochabend dafür, die Mittel für einen Kauf der Schule bereitzustellen – das letzte Wort hat zwar der Gemeinderat, der in der kommenden Woche über das Thema berät. Doch schon die vielen Wortmeldungen in der Ausschusssitzung ließen keinen Zweifel daran: Man will die ehemalige "Ecole Romäus" in städtischen Besitz bringen.

Und das möchte man, obgleich derzeit nicht absehbar sei, so Oberbürgermeister Rupert Kubon, "wann wir in die Lage versetzt werden, das Ding tatsächlich umzubauen und zu sanieren" Die Planungen, die man mit der Volkshochschule in Villingen und dem vhs-Atelier in Schwenningen an diesem möglicherweise neuen Standort schon einmal grob andachte, könnten sich also "durchaus hinziehen", so Kubon. Und auch die Verwirklichung der von vielen schon lange gewünschten räumlichen Weiterentwicklung der Bibliothek am Münster, liege zeitlich noch im Ungewissen. Die Belastung des Amtes für Vermögen und Hochbau sei enorm, gab Kubon zu.

Doch der Erwerb der ehemaligen französischen Schule von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eröffnet Chancen, wie man sie sich wünscht. Als "absoluten Glücksfall" etwa bezeichnete CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning das Freiwerden dieser Immobilie für die VHS – als ehemalige Schule erfülle sie genau die Bedingungen, "die man auch für die VHS braucht". Rudolf Nenno von den Freien Wählern gab zu bedenken, man möge sich nun nicht zu sehr auf die VHS-Lösung versteifen. Möglicherweise müsse dort auch einmal eine Kita oder eine Schule untergebracht werden, man solle es also dort verwenden, wo "die Not nachher am größten ist".