Villingen-Schwenningen Nach Nachbarschaftsstreit: Polizei stellt Schreckschusspistole sicher

Die Polizei muss nun aber überprüfen, ob der Betroffene rechtmäßig im Besitz der Waffe war. "Die Ermittlungen hierzu laufen noch, möglicherweise handelt es sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz."

Mitglieder einer der betroffenen Familien wehren sich derweil in den sozialen Netzwerken, als Täter dargestellt zu werden. Demnach seien der Eskalation, bei der unter anderem nach dem Streit um das Aufstellen von Mülltonnen, mit einem Wischmop und einem Schraubenschlüssel aufeinander losgegangen war, diverse Streitigkeit und auch eine Körperverletzung vorausgegangen. Polizeisprecher Popp liegen hierzu zwar keine Erkenntnisse vor, aber: "In der Regel gibt es in solchen Angelegenheiten eine Vorgeschichte."