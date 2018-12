Villingen-Schwenningen Nach Massen-Sterben: Familie kauft neue Kühe

Mit Teilrenovierungen des Hofes in der Tannheimer ­Straße hatte die Familie bereits begonnen. Auch nachdem die Tiere erkrankt waren, hielt der gelernte Ofenbauer und Landwirt, der gerade seinen Landwirtschaftsmeister macht, am Vorhaben fest, den Hof weiterzuführen. Ein nicht hoch genug einzuschätzendes Engagement, weiß Martina Braun und nennt Zahlen. Danach werden in Milchviehbetrieben derzeit 3,50 Euro pro Stunde verdient, an sieben Tagen pro Woche und mit unternehmerischem Risiko: "Das ist toll, wenn die nächste Generation das auf sich nimmt."

Bei den Schwörers wird es jetzt darum gehen, die neuen Kühe und Kälber kennenzulernen. "Jedes Tier ist anders", sagt Markus Schwörer, "mit individuellem Charakter, mit Stärken und Schwächen. Wir fangen mit der Aufzucht unseres eigenen Kuhstammes jetzt von vorne an".