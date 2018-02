Villingen-Schwenningen Nach Limba-Rauswurf: Ex-Chef redet Klartext

Hinter Bernhard Zipfel liegt eine bittere Fasnetszeit. Statt wie gehabt in seinem Limba hinter der Theke zu stehen, bleibt er zu Hause. Wie bereits mehrfach berichtet, sorgte der überraschende Wechsel im Kult-Café Limba und Zipfels Rausschmiss für Entrüstung und Wut, nicht nur bei Stammgästen.

Die Nachricht schießt wie ein Blitz durchs Netz und sorgt für ein großes Donnerwetter in der Szene. Während völlig überraschend das Aus von Limba-Geschäftsführer Bernhard Zipfel verkündet wird und Mario Puggioni, kein Unbekannter in der Schlösslegasse in Villingen, (erneut) in der Kultur-Kneipe einsteigt, überschlagen sich die Kommentare im Netz. Immer wieder tauchen Fragen nach den Hintergründen für den Rausschmiss auf und damit auch die nach der Zukunft des Limba. Pächter Franz Hochreiner begründet den Wechsel hinter der Theke eher verschlüsselt: Es habe "diverse Auffassungen im Kompetenzbereich" gegeben, später spricht er dann doch von Zwistigkeiten.

Klage gegen Kündigung