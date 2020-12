Villingen-Schwenningen Nach Kraftanstrengungen können die ersten Bewohner einziehen

Er wolle sich vor allem für die "Kraftanstrengungen" der vergangenen Tage bedanken, sagt Mathias Neumayer, geschäftsführender Gesellschafter von Menetatis. Immerhin sei das Bauvorhaben "nun in den letzten Zügen doch noch ein bisschen ins Straucheln geraten" – auch aufgrund der Corona-Krise. Umso mehr freue er sich, dass die Eröffnung nicht verschoben werden musste, sondern am geplanten Termin, dem 1. Dezember, stattfinden konnte – wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen als üblich.