Villingen-Schwenningen Nach ersten Zeichen reagieren

Villingen-Schwenningen. "So ein Schlaganfall tut nicht weh, genau das ist manchmal das Problem." Hubert Kimmig, Direktor der Klinik für Neurologie im Schwarzwald-Baar-Klinikum, kennt die Schwierigkeiten, wenn es darum geht, einen Schlaganfall schnell zu erkennen – denn zwei Drittel der Personen, die in der Neurologie behandelt werden, sind Schlaganfall-Patienten. Und die Tendenz? Steigend.

"Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einem kontinuierlichen Zuwachs der Zahlen zu rechnen", berichtet Kimmig. So treffe der Schlaganfall in Deutschland jährlich etwa 250 000 Menschen – bis zum Jahr 2050 soll sich diese Zahl aufgrund der Altersstruktur in Deutschland verdoppeln. Betroffen seien häufig über 60-Jährige – aber auch bei Jüngeren könne die Erkrankung auftreten.

Grund genug also, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren – und es in einem spannenden Vortrag mit Hubert Kimmig im Rahmen der Event-Reihe "Story VS", die der Schwarzwälder Bote als Medienpartner begleitet, zu verpacken.