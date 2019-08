Villingen-Schwenningen Nach Brand suchen Ermittler nach Ursache

Ohnehin müssen zunächst die Ermittlungen der Polizei beendet sein. Zwar hieß es am Brandort zunächst, dass es keine Hinweise auf eine Brandstiftung gebe, doch weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. "Die Ermittlungen laufen weiterhin, wir haben noch keine neuen Erkenntnisse", so Polizeisprecher Thomas Kalmbach auf Anfrage. Am Nachmittag war die Spurensicherung in der Wohnung zugange, um nach der Ursache für das Feuer zu suchen. Möglich wäre auch, dass ein technischer Defekt – eventuell an einer alten Leitung – das verheerende Feuer am Rande der Innenstadt ausgelöst hat.