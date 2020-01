Villingen-Schwenningen Nach Brand: Schicksal bewegt Doppelstädter

Familie lebt in Notunterkunft

Nach einer Betreuung durch den DRK-Ortsverein Villingen an der Unglücksstelle hatten die Einsatzkräfte die Familie in die Notunterkunft nach Schwenningen gefahren. Thomas Hofelich, Vorsitzender DRK-Ortsvereins Schwenningen, berichtet davon, wie noch in der Nacht die Fäden zusammenliefen, um die Unterstützung in dieser Ausnahmesituation zu sichern. "Die Polizeibehörde hat uns darüber informiert, dass die Familie quasi in Unterhose auf der Straße steht und sich natürlich im Moment auch nichts kaufen kann", so Hofelich.