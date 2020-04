Villingen-Schwenningen Nach Beschwerden regelt Stadt Parkraum neu

Das sei insbesondere für die Bewohner der dortigen Seniorenanlagen ein Problem gewesen. Denn mit Rollatoren oder auch Rollstühlen, aber darüber hinaus natürlich auch Kinderwagen, sei kaum mehr Platz gewesen. Insbesondere deshalb, weil der Gehweg ebenfalls teilweise als Parkfläche genutzt wurde. Solche Szenen sind in dieser Ecke insbesondere dann zu beobachten, wenn der Schulbetrieb im nahegelegenen Wirtschaftsgymnasium läuft. Hierbei wird von den Schülern auch die Dürrstraße regelmäßig zum Parken genutzt.

Aufgrund der Gehwegparker seien deshalb Hinweise und Beschwerden von Anwohnern und aus der Bürgerschaft beim zuständigen Bürgeramt der Stadt eingegangen. Die Kleine Verkehrskommission habe sich daraufhin die Situation vor Ort angeschaut und nach Lösungen gesucht.

Umgesetzt habe man nun ein Parkverbot auf der einen Seite der Dürrstraße, während auf der anderen Seite – mit Einbezug des Gehwegs – Parkplätze markiert wurden. "Die weggefallenen Parkplätze wurden durch schräge Parkflächen kompensiert", so Brunner. Darüber hinaus habe man eine so genannte Einfahrmarkierung für Radfahrer, die von der Bleichestraße aus in die Dürrstraße einfahren, angebracht. Dies sei aber nicht als Fahrradstreifen angedacht, sondern bekräftige viel mehr, dass Fahrradfahrer auch als Gegenverkehr der Autos in die Straße einbiegen dürfen.