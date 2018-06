Villingen-Schwenningen Nach 40 Jahren geht für Juwelier Müller eine Ära zu Ende

Wenn er im Dezember in Schwenningen dicht macht, werde er eine der beiden Teilzeitkräfte im Villinger Geschäft weiter beschäftigen. "Das wird alles sozial verträglich abgehandelt."

Die Immobilie im Herzen Schwenningens sei schon längere Zeit an einen privaten Geschäftsmann veräußert worden, so Müller.

Die Entwicklung in Schwenningen sieht Rolf Müller indes mit Sorge. Die Innenstadt sterbe mehr und mehr aus. Wer beispielsweise am Samstag nach dem Wochenmarkt durch die Fußgängerzone schlendere, treffe kaum Menschen an. Derweil sei in der Villinger Innenstadt die Hölle los.

Rolf Müller sieht bei dieser Entwicklung auch die Stadt in der Schuld. "Die von der Stadt kriegen es nicht gebacken, dass es vorwärts geht." Müller spricht die nach seinem Dafürhalten viel zu lange Sanierungszeit der Fußgängerzone am Muslenplatz und die Neugestaltung des Marktplatzes mit all den Umleitungen und Erschwernissen für die Autofahrer an.

Aber auch das Verhalten der Schwenninger Bürger selbst kritisiert der Villinger Geschäftsmann. Früher habe es in der Fußgängerzone mehrere hochwertige Geschäfte gegeben, "aber die Schwenninger haben ihre eigene Stadt vergessen" und kaufen lieber auswärts ein.