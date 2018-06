Villingen-Schwenningen Mysteriöse Geschichte um Alleinerbin

VS-Villingen. Dort, wo sich zuletzt das Ausländeramt und die Bußgeldstelle der Stadt befanden, ist mit Sack und Pack das Ensemble von Regisseurin Verena Müller-Möck eingezogen und probt derzeit nahezu täglich. Schließlich soll für die 17 Vorstellungstermin bis einschließlich 14. Juli alles passen. Die Darsteller Matthias Breithaupt, Silvia Bronk, Werner Bornholdt, Christian Lewedei, Carina Schnabel, Sandra Sorgaz, Benjamin Tisler, Jörg Westermann und Johanna Zelano bereiten sich professionell auf den nächsten Freitagabend vor.

"Das Ensemble ist klasse", schwärmt Verena Müller-Möck von harmonischen Probearbeiten und einem Team, das ganz offensichtlich perfekt zusammenpasst. Die "Neuen" – Benjamin Tisler von der Franziskusbühne Schwenningen, Johanna Zelano vom St. Georgener Theater im Deutschen Haus und die ebenfalls schauspielerfahrene Silvia Bronk aus Donaueschingen – seien ein Gewinn für das Villinger Sommertheater, findet die Regisseurin.

Am 15. Juni geht es um 20 Uhr los, ab 19 Uhr ist der Innenhof geöffnet und alle Mitwirkenden sind bereit, das Publikum zu empfangen. Der Folkclub konnte als Caterer gewonnen werden. Die Mitglieder sorgen für Speisen und Getränke, Sascha und Heinz Gabriel übernehmen wie gewohnt den Sekt- und Weinstand. Da das Kriminalstück von Frank Tannhäuser nach den Motiven von John Willard nur bei trockenem Wetter gespielt wird, gibt es für alle Vorstellungen – Stammgäste wissen das – nur eine Abendkasse. Ob gespielt wird oder nicht, stehe an jedem Spieltag ab spätestens 17 Uhr auf der Homepage des Theaters am Turm (www.theater-am-turm.de), verspricht Verena Müller-Möck.