Villingen-Schwenningen Mutter der "Mahlzeit" hört nach 13 Jahren auf

Bis heute erfreut sich der Mittagstisch im Goldenbühl an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat größter Beliebtheit. Und das soll auf Wunsch der Familienheim auch so bleiben. Monika ­Dopfer und Marianne Gilliot haben sich bereiterklärt, in Gudrun Eglers Fußstapfen zu treten und durften eine Spende der Baugenossenschaft in Höhe von 500 Euro entgegennehmen. "Was wir jetzt noch dringend brauchen sind weitere Helferinnen und Helfer", warb Melanie Pees, Sozialmanagerin bei der "Familienheim". Aufgrund der dünnen Personaldecke werde die "Mahlzeit" ab Januar nur noch einmal monatlich angeboten. Der nächste Termin ist der 11. Januar, danach wird an jedem ersten Donnerstag des Monats in Gesellschaft gespeist.