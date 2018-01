Villingen-Schwenningen Mutmaßliche Dealer machen Angaben

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Nach Auskunft eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Konstanz wollen am Montag zwei der Angeklagten Angaben zur Person machen. Die Anwälte von einem der beiden, einem 73-Jährigen, hatten bereits zum Prozessauftakt erklärt, dieser wolle Angaben zur Person machen. Angeklagt sind sieben Personen mit albanischer, rumänischer un griechischer Staatsangehörigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass alle einen Übersetzer in jeweils ihrer Muttersprache benötigen, ist der Prozess zeitaufwendig. Zu Beginn wolle der Richter das Ergebnis der Unterredung mit den Anwälten und der Staatsanwaltschaft mitteilen. Es sind noch insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Bei insgesamt 40 professionell organisierten Fahrten nach Rotterdam sollen 51 Kilo Kokain zunächst in die Bundesrepublik gebracht worden sein. Ein erheblicher Teil des illegal beschafften Rauschgiftes soll im Raum Bad Dürrheim/Donaueschingen gewinnbringend verkauft, der Rest über Österreich nach Italien gebracht und dort veräußert worden sein.