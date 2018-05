Villingen-Schwenningen Musterwohnung eingerichtet

Schwarzwald-Baar-Kreis. Von Jena bis Roth fanden zahlreiche kommunale Beratungsstellen für Wohnen im Alter den Weg ins Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Leiter des Sachgebiets Hilfe zur Pflege, Jürgen Schweizer. Die Beratungsstelle Alter & Technik ist seit vielen Jahren mit ihrem Leuchtturmcharakter Vorbild für zahlreiche Kommunen in der gesamten Bundesrepublik. Hier können sich Bürger kostenlos und neutral über altersgerechtes Wohnen informieren. Während der ganztägigen Veranstaltung kamen zirka 30 Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammen und teilten ihre Erfahrungen, Meinungen und Praxis-Tipps rund um die Themen Hilfsmittel, Wohnumfeld-Gestaltung und Beratung im Alter. Auch waren Beratungsstellen anwesend, die bereits eine altersgerecht ausgestattete Musterwohnung, ähnlich der Musterwohnung des Schwarzwald-Baar-Kreises, eingerichtet haben. Die Vielfältigkeit solcher mit Hilfsmitteln ausgestatteten Showrooms regte die Teilnehmer zu produktiven Diskussionen an.

Hiervon profitierten insbesondere Beratungsstellen, welche aktuell eine eigene Musterwohnung planen. Alle teilnehmenden Kommunen waren sich einig, dass jeder einen Mehrwehrt für die eigene praktische Arbeit mitnimmt. Die Gastgeberinnen des Austauschtreffens Katja Porsch und Maren Koffler ziehen eine positive Bilanz aus der Veranstaltung.

2011 eröffnete die Beratungsstelle "Alter & Technik" im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis als Pilotprojekt. Nach ihrem Vorbild sind bundesweit mehrere Beratungsstellen entstanden. Im Mai 2017 wurde sie zum Beratungszentrum "Alter & Technik" Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen erweitert. Alle drei Landkreise haben eine eigene Beratungsstelle. Die drei Beratungsstellen werden durch Katja Porsch koordiniert, die im Sachgebiet Hilfe zur Pflege unter der Leitung von Jürgen Schweizer verankert ist. Gemeinsam soll durch dieses Beratungszentrum der Bedarf an Beratungen zu den Themen Wohnen im Alter, Alltagshilfsmittel und intelligente Wohntechnik landkreisübergreifend gedeckt werden. Interessierte Bürger aus den drei Landkreisen erhalten so neutrale und kostenlose Beratungen zum Thema "sicheres und barrierefreies Wohnen im Alter" aus einer Hand. Bürgern aller drei Landkreise können sich informieren, wo entsprechende Hilfsmittel gekauft werden können, welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen und wer bei Installationen und weiteren Fragestellungen unterstützt. Dabei bieten die Beratungsstellen den Bürgern die Möglichkeit, sich sowohl in der Beratungsstelle, als auch zu Hause über entsprechende Hilfsmittel beraten zu lassen. Zudem besteht für Bürger die Möglichkeit, die Musterwohnung BEATE mit bereits über 200 erhältlichen Hilfsmitteln zu besichtigen und Produkte auszuprobieren. Die Koordinatorin des Beratungszentrums "Alter & Technik" ist unter 07721/913 713 5 (Katja Porsch), k.porsch@Lrasbk.de für Anfragen der Bevölkerung erreichbar.