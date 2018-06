Villingen-Schwenningen "Muss die Terrasse weg, bin ich es auch"

VS-Schwenningen. Seit die Fußgängerzone im Zuge ihrer Neugestaltung 1979 Besucher nach Schwenningen lockt, gibt es in der Muslen zwei Konstanten: das Juweliergeschäft Müller und das Eiscafé Dolomiti. Nachdem Rolf Müller kürzlich das Aus seiner Schwenninger Dependance verkündet hat (wir berichteten), steht nun auch das Dolomiti vor einer großen Herausforderung.

Denn die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), die das Forum VS plant, möchte den Zugang zu dessen Eingangsbereich vom Muslenplatz aus möglichst offen gestalten. Doch direkt in diesem Bereich befindet sich in den Sommermonaten die Außenbewirtung des Eiscafés.

Dessen Betreiber Massimiliano Gianotti befindet sich nun in einer Zwickmühle. Zum einen erinnert er sich sehr gerne an die "goldenen Monate" im Jahr 2000 verbunden mit der erfolgreichen Anfangszeit des ’s Rössle. Ähnliche Besucherströme erhofft er sich durch eine Wiederbelebung des Einkaufszentrums als Forum VS. "Wenn man täglich mehrere Stunden am Muslenplatz arbeitet, weiß man, dass sich in der Stadt dringend etwas bewegen muss. Sonst stirbt sie. Deshalb bin ich der Letzte, der sich einem solchen Projekt in den Weg stellen möchte. Ich würde ja auch davon profitieren", erklärt Gianotti.