Villingen-Schwenningen Muslen: Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag

Ein Dörflein zieht um. Seit Montagmorgen sind Mitarbeiter der Firma Holzbau Lauffer damit beschäftigt, die Standhütten der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA) am Villinger Münsterplatz ab- und parallel in der Muslen wieder aufzubauen. "Bis Mittwochabend müssen die Hütten stehen. Die meisten Händler kommen dann am Donnerstag, um sie zu beziehen", erklärt Lauffer-Mitarbeiter Andrej Sprez.

"Je nach dem, wie weit wir mit den Hütten sind, kommen manche auch bereits am Mittwoch. Deshalb haben wir ab dann auch Nachtbewachung", sagt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Diana Graupner von der SMA. "Am Dienstag baut die Firma Käfer zusätzlich die Aluminium-Traversen in den Eingangsbereichen auf, der Mittwoch ist generell der Dekorier-Tag, an dem die Tannenbäume gestellt werden", erklärt sie den weiteren zeitlichen Ablauf. Auch die Bühne fand noch am Montagmittag ihren gewohnten Platz zwischen City-Rondell und C&A.

42 Stände