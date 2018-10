VS-Tannheim. Die Musikkapelle Tannheim bietet am Samstag, 13. Oktober, ab 15.30 Uhr im Pfarrsaal einen Schnupper- und Vorspielnachmittag an. Zu Beginn spielt das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim-Pfaffenweiler, und der Verein stellt die einzelnen Instrumente vor. Für interessierte Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit, sich unverbindlich über die Ausbildung an verschiedenen Instrumenten zu informieren und diese auszuprobieren. Willkommen sind Kinder, Jugendliche, Eltern, Geschwister und Großeltern. Für Verpflegung ist gesorgt.