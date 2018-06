Villingen-Schwenningen Musikfreunden fehlt es an Geld

Der Hintergrund: Die Musikfreunde haben ein Konto und vier Unterkonten für die einzelnen Sparten Klassik, Neue Reihe, Kleinkunst und Musiktage, da der Verein der Veranstalter des Donaueschinger Aushängeschildes ist. Eigentlich sollte auch jede Sparte getrennt abgerechnet werden, doch seit 2014 zahlen die Musikfreunde zwar Steuern, Sozialabgaben und Kosten für Steuerberatung und Buchhaltung, doch die Steuerrückerstattung verbleibt bei den Musiktagen. "Aus welchen Gründen das so ist, will ich nicht erklären. Aber der Fehler lag bei der Geschäftsführung", erklärt Präsident Wilts. Hinzu kommt, dass seit 2014 auch die Kosten für die Steuerberatung und die Buchführung erheblich gestiegen seien, weil man ein neues Büro habe.

Und so haben die Musikfreunde in den vergangenen drei Jahren die Musiktage gefördert – nach eigenen Angaben unwissentlich. Das soll geändert werden, deshalb habe es auch ein Gespräch mit Musiktagechef Björn Gottstein, der übrigens nicht in der Sitzung des Kulturausschusses anwesend war, der Musikfreunde-Geschäftsführerin Rüllke, Donaueschingens Kämmerer Georg Zoller und Oberbürgermeister Erik Pauly gegeben. Man sei sich einig gewesen, dass die Kosten zukünftig streng nach dem Verursacherprinzip abgerechnet werden sollen.

Mittel schon verplant

Zurückfordern können die Musikfreunde ihr jährliches Geschenk an die Musiktage allerdings nicht, da diese schon abgerechnet sind. Und auch in diesem Jahr scheint das Geld für den Verein verloren, denn Gottstein habe schon alle Mittel verplant. Zwar hatte die neue Kassiererin Sigrid Zwetschke in der Hauptversammlung für 2017 eine schwarze Null verkündet, doch aktuell sieht es nicht ganz so rosig aus. "Wir haben im Moment nur noch 2000 Euro auf unserem Konto", sagt Wilts. An Geld hinzukommen wird in diesem Jahr planmäßig nichts mehr, im Herbst beginnt das neue Programm. Dafür werden Finanzmittel benötigt – Geld, das die Musikfreunde nicht haben. "Es handelt sich um ein Hilferuf der Gesellschaft der Musikfreunde, sonst geht unser Programm den Bach runter", sagte Wilts.

Doch eine Summe konnte er nicht nennen. Dazu müsste erst komplett abgerechnet sein. Eine Zahl ließ Wilts sich dann doch entlocken: Die Steuerrückerstattung, die den Musikfreunden entgangen ist, betrage 20 000 Euro. Allerdings könnte diese Summe auch nicht für alle Jahre seit 2014 angesetzt werden. Für die Stadträte im Kulturausschuss waren das allerdings zu wenig Informationen. Fraktionsübergreifend waren sie sich einig, dass sie das Thema nur mit konkreten Informationen diskutieren werden.

Mehr Informationen will auch Kämmerer Georg Zoller im Bezug auf die Verwendung der Zuschüsse. Denn Mike Biehler, Amtsleiter der Innenrevision, hatte sich das Ganze genauer angeschaut – schließlich ist es seine Aufgabe, Vorgänge im Rathaus zu überprüfen und auch frühzeitig beratend zur Seite zu stehen. "Die Innenrevision hat mir mit auf dem Weg gegeben, dass wir konsequent darstellen müssen, was mit den Zuschüssen passiert."

OB Erik Pauly: "Die Sache ist nicht ganz einfach. Sowohl die Gesellschaft der Musikfreundeals auch die Musiktage erhalten ja bereits jährlichen einen nicht unerheblichen Zuschuss von uns", sagt das Stadtoberhaupt.

Die Bitte sei nun nicht ganz unproblematisch, und es wäre noch nicht mal klar, ob die Musikfreunde nun um einen weiteren Zuschuss oder ein Darlehen bitten würden.

Martina Wiemer (SPD): "Wenn man das so hört, ist es nicht wirklich lustig. Mir bleibt die Spucke weg", sagte die SPD-Stadträtin. Einfach einen Schnitt machen und das Problem mit einem Sonderzuschuss lösen zu wollen, ist ihrer Meinung nach eine zu einfache Lösung.

Vier Jahre hätten nun die Musiktage ein Geschenk von den Musikfreunden erhalten, da sei es nun an der Zeit, dass die Musiktage etwas "zurückschenken".

Alexandra Riedmaier (GUB): "Ich habe jetzt ein Bild im Kopf, aber keine Zahl. Reden wir nun von 500 Euro oder von 10 000 oder 20 000 Euro?", kritisiert die GUB-Stadträtin das Ansinnen der Muskfreunde.

Konrad Hall (CDU): "Wir können das nur diskutieren, wenn wir neue Fakten auf den Tisch bekommen." Natürlich wäre die Gesellschaft der Musikfreunde keine Gesellschaft der Buchhalter, und Vereine würden sich damit immer schwer tun. Vor zwei Jahren hätten die Stadträte den Zuschuss an die Musikfreunde erhöht. Ihre Intention damals: die Förderung des regionalen Kulturprogramms und nicht der Musiktage.

Niko Reith (FDP/FW): "Ich will jetzt gar nicht zu tief in die Diskussion einsteigen. Das artet sonst aus", sagte der FDP-Stadtrat, der auch gleichzeitig Musikfreunde-Mitglied ist. Und eben in dieser Doppelfunktion kritisierte er auch das Vorgehen in der vergangenen Woche.

Denn dort wurden dem Mitglied Reith in der Hauptversammlung der Msuikfreunde eine "schwarz Null" verkündet und vom benötigten Sonderzuschuss und den finanziellen Problemen, die natürlich dem Stadtrat Reith schon bekannt waren, kein Ton gesagt. "Ich habe mich bei der Entlastung enthalten, weil ich damit nicht wirklich umgehen konnte."