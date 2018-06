Villingen-Schwenningen Musiker würdigen Rocklegende Pink Floyd

Die Pink Floyd-Tributeband "Echoes" trägt das Erbe dieser legendären Band jedoch weiter. "Pink Floyds Meisterschüler" um den Ausnahme-Gitarristen und -Sänger Oliver Hartmann haben das in den letzten Jahren bei über 400 Konzerten, darunter Festivals mit Jethro Tull, Joe Cocker, Manfred Mann, Asia, The Hooters, Ten Years After, The Sweet, europaweit eindrucksvoll bewiesen und dabei zigtausende Menschen begeistert.

Klassiker wie "Wish you were here" im Gepäck

"Echoes" nehmen ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale Reise zur dunklen Seite des Mondes, von "Ummagumma" über "Meddle", "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" und "The Wall" bis hin zur Post-Waters-Ära. Neben einem umfassenden "Best Of Pink Floyd" kommen dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit geratene Werke wieder zu Gehör.