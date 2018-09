Villingen-Schwenningen Musiker verdreifachen den Erlös

Mit der vierten Runde der Benefiz-Konzertreihe "RNuD" (ruhige Nummern und Duette) im November und Dezember 2017 konnten die "Erfinder" Carsten und Eric Dörr mit ihrem Musikerteam den Erlös fast verdreifachen.

VS-Villingen. 16 000 Euro hatten sie an vier soziale Einrichtungen und Projekte zu verteilen, eine Summe, die den Empfängern beim Übergabetermin fast die Sprache verschlug. Dass so viel zusammengekommen ist, das macht Eric Dörr nicht zuletzt an der Örtlichkeit fest: Das gute Dutzend lokaler Musiker, umringt von einem großen Helferteam, hatte für die Konzerte mit deutschen Songs die ehemalige Saba-Kantine zur Verfügung gestellt bekommen, die wesentlich mehr Besucher fasste als der bisherige Veranstaltungsort, die Scheuer.

Leider klar sei indes von Anfang an gewesen, dass man die Kantine nur ausnahmsweise und einmalig werde nutzen dürfen, gibt Dörr zu bedenken. Daher werde es zum Jahresende 2018 auch keine Neuauflage geben.