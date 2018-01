VS-Obereschach. Unter dem Motto "Gestern, heute, morgen" wird der Fastnachtsball der Oberschacher Musiker am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, in der Festhalle Obereschach stehen. Der Verein lädt alle Narren ein, um mit der Zeitmaschine durch Raum und Zeit zu reisen. Ob Steinzeit oder Zurück in die Zukunft – für jeden ist etwas dabei und man darf gespannt sein, was sich die Macher dieses Jahr wieder einfallen lassen haben. Die Karten können im Vorverkauf zu einem Preis von sieben Euro erworben werden, an der Abendkasse kostet eine Karte acht Euro. Karten gibt es bei Anja Klausmann in ihrem Geschäft "Blütentrend – blumen und mehr" in Obereschach, Niedereschacher Straße 2.