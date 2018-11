Villingen-Schwenningen Musiker setzen Zeichen von Hoffnung

Die Deutschen und Franzosen nahmen spanische, italienische, belgische, britische und japanische Komponisten mit ins Boot – Zeichen für ­Weltoffenheit und Weitblick sowie Beweis für bestes Gespür der exakt dirigierenden Leiter Patrick Erard und ­Markus Färber.

Die breite Palette von Renaissancemusik bis lateinamerikanische Rhythmen, von Downey Overture bis Ode an die Freude, wurde durch Joachim Wöhrle informativ moderiert. Das ergreifendste Werk "Oscar for Amnesty", das angesichts des riesigen Flüchtlingsstroms nach den USA nicht aktueller hätte sein können, eine Erinnerung an die ermordete Freiheitskämpferin Marianella Garcia.

Neben expressivem Orchesterklang waren markig die schneidend gesprochenen Worte der Trompeterin Julie Aymonier zu hören, um von Leid, Folter, Tod, aber auch von besserem Leben zu berichten, komprimiert in "El Salvador", Synonym des Landes, das den Namen Erlöser trägt.

Eine Besonderheit stellte Satoshi Yagisawas "Kyo Wa" dar. Beide Orchester mit über 120 Akteuren auf der Bühne entfesselten eine vielschichtige Fanfare mit Vierton-Motiv, einen bombastischen Choral und einen amerikanisch geprägten Marsch, um die Gefühlswelt zwischen Resonanz und Frieden zu erschließen.

"Men of Peace" mit dramatischen Momenten, Tango, Europahymne-Thema und Glockenschlägen, die kurze Sternenexplosion "Super Nova" und das mehrstimmig-religiöse "Pacem" ergänzten das Programm.

Groß angelegt war die Suite aus William Byrds "Fitzwilliam Virgnial Book", abwechslungsreiche Renaissancemusik in modernem Gewand. Einen Gruß an die Normandie, ganz Frankreich und speziell nach Pontarlier sandten die Villinger mit drei Chanson-Bearbeitungen.