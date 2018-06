Villingen-Schwenningen Musikalisches Fest zum Geburtstag

Zur Farbigkeit trugen Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass nicht nur beim "Credo" bei und jubelnd erklang das "Hosanna" im "Sanctus" mit Vokal-Solisten, die mit Tiefgang das "dona nobis pacem" vermittelten.

A capella erklang vom Chor das ruhig-festliche "Alta trinita beata", um zu "Look at the world" mit beeindruckendem Refrain des Engländers John Rutter zu wechseln. Ein Lied der Hoffnung und Gottestreue erklang mit "Alles hat seine Zeit" und zum Song der Freude wurde "Gott, du lässt uns heute atmen", ergänzt durch das hymnische "The Ground" des Norwegers Ola Gjeilo, dem schlicht-feierlichem Vaterunser des Giorgio Moroder und dem marschmäßigen "Gott kommt".

Tief empfunden und kunstvoll sang Florence Awotula "O magnum mysterium", um leuchtenden Sopran und satten Mezzo hören zu lassen. "Der Herr segne dich" (Pepper) und "Dona nobis pacem" der Amerikanerin Audrey Snyder rundeten das Programm ab, zu dessen Gelingen auch die versierte Pianistin Brigitte Heß und Gundula Awotula (Orgel) beitrugen.