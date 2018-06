Villingen-Schwenningen Musikalischer Doppelpack

VS-Villingen. Während am Freitagabend, 9. Juni, die regionale Jazzszene gastiert, kommt am Samstag, 10. Juni, der Züricher Pianist Christoph Stiefel mit seinem Trio in die Webergasse.

Im Rahmen der Reihe "Hierundjetzt-Jazz" sind am Freitagabend zwei Bands im Jazzkeller zu erleben: Der Pianist Christian Vierling (Jahrgang 1987) hat in Köln und Stockholm Schulmusik mit Hauptfach Jazz-Piano studiert. Derzeit absolviert er sein Referendariat in Furtwangen. Seine Auftrittserfahrungen reichen bis nach Schweden, Estland und Holland. Musikalisch bewegt er sich in der Schnittmenge von Jazz, Rock, Heavy, HipHop und Elektro. Zusammen mit Clemens Wangler (Trompete) aus Dauchingen, Jochen Freiberg (Saxofon) aus Worblingen, beide aktiv in der hiesigen "double town big band", Stephan Higler (Bass) aus Villingen und dem Organisator Matthias Jakob (Drums), werden die Besucher eine Mischung aus Jazz-Standards sowie Eigenkompositionen aus der Feder von Christian Vierling erleben.

Den Auftakt des Abends machen Nachwuchsmusiker: Thomas Duttenhöfner (Jahrgang 1997) mit seinem Trio "Log On". Der junge St. Georgener Pianist studiert an der Musikhochschule in Trossingen und wird sich mit Sebastian Ascher (Bass) aus Tuttlingen und Simon Bauer (Drums) aus Trossingen dem Jazzpublikum vorstellen.