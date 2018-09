Villingen-Schwenningen Musikalische Darbietung auf hohem Niveau

Einen Proberaum zu finden war schwer

Einmal in der Woche trifft sich die fünfköpfige Band in ihrem Proberaum in der Neckarstadt. Ein Ort zum Spielen war nicht leicht zu finden. "Wir sind nur durch Zufall an unseren jetzigen Proberaum gekommen, weil wir im Nebenraum geprobt haben und uns gleich gemeldet haben, als er frei wurde", berichtet Hansa. Die bisherigen Auftritte, zum Beispiel in der Scheuer und bei der Kulturnacht, seien stets gut besucht gewesen. "Die Rückmeldung der Fans war bisher immer positiv", sagt Bartel.

"Lucille" ist ein gut eingespieltes Team. Das bekommt der Schwarzwälder Bote auch bei einem kleinen, exklusiven Konzert im Proberaum der Gruppe zu hören. Die Harmonie der einzelnen Instrumente stimmt einfach, wenn sie zusammen spielen.

Am Samstag, 22. September, ist Lucille nachmittags auf dem Baustellenfest am Marktplatz zu hören. Und ebenfalls am Samstag, 20. Oktober, ab 18.30 Uhr beim Rocktoberfest im Gasthaus Wildpark. Das Ziel für die Zukunft ist klar: Weiterhin zusammenbleiben und viele Bühnen bespielen.

Der Schwarzwälder Bote geht in Schwenningen auf die Suche nach kreativen Köpfen jeden Alters aus verschiedenen Bereichen. Kennen Sie jemanden oder haben Sie selbst ein kreatives Hobby, über das es sich lohnt zu berichten? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Telefon: 07720 / 851820, Email: redaktionschwenningen@schwarzwaelder-bote.de. Über die Internetseite www.schwarzwaelder-bote.de/kuenstler-in-villingen-schwenningen, finden Sie alle Künstler der Serie.