Villingen-Schwenningen Musik zur Marktzeit an Silbermann-Orgel

Gnann wurde 1962 in Bad Buchau geboren und studierte Orgel, Cembalo und Kirchenmusik in Freiburg, Amsterdam und Basel. Er war mehrfach Preisträger bei internationalen Wettbewerben.

Von 1994 bis 1997 war er Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg mit Sitz in Münstertal und gründete dort die Reihe "Konzerte in St. Trudpert". 1997 wurde Gnann als Professor für künstlerisches Orgelspiel an die Hochschule für Musik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz berufen.

Er ist dort zugleich Leiter der Abteilung Kirchenmusik/Orgel und wurde 2003 mit dem Preis der Johann-Gutenberg-Universität für exzellente Leistungen in der Lehre ausgezeichnet.