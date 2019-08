Villingen-Schwenningen Musik versprüht Spaß beim Innenhof-Festival

Wie schnell die Zeit vergeht, stellen die beiden Mitorganisatoren Jürgen "Jogi" Kern vom Rock-Club und Richard ­"Richie" Hehn vom Folk-Club und dem Kommunalen Kino Guckloch zur Eröffnung der 31. Auflage fest. Schon sei wieder ein Jahr seit dem vergangenen Festival vorbei, doch er habe das Gefühl, das sei gerade mal vor einer Woche gewesen, erklärt Hehn. Und freut sich, dass das rechtzeitig bestellte gute Wetter tatsächlich eingetroffen ist.

So füllte sich der Hof zwischen Jugendhaus und Scheuer schnell, und der warme Spätsommerabend passte dann auch bestens zu der guten Laune und der verspielten Musik, die das französisch-schweizerische Duo Sophie Burande und Léonard ­Gogniat zusammen mit Keyboarder und Schlagzeuger anstimmte. Vom ersten Moment an hatten sie den Draht zum Publikum, und gleich zog es die Zuhörer vor die Bühne zum Tanzen. Gehen ihre französischen Popsongs doch sofort in die Beine – und viele direkt ins Herz. Denn ihre Lieder erzählen Geschichten mit melancholischen Untertönen, ob in "La carte postale" von der Sehnsucht nach dem Geliebten oder in ­"Reviendra" und "Gris-bleu" von den Problemen im Beziehungsalltag. Dass die beiden nicht nur ihre Liebe zur Musik teilen, sondern auch ein Paar sind, ist immer wieder zu spüren.

Leidenschaft für die Straßenmusik