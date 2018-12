Villingen-Schwenningen Musik verbindet auch international

Zurück zur Fanfare: Auf der Bühne habe ich rund 40 Musiker gezählt und ich fürchtete, dass ich der Jüngste war. Ganz egal, ich freute mich riesig und ich kenne sogar zwei Stücke des neuen Repertoires, da ich sie schon mit der Stadtmusik gespielt habe. Schon verrückt, wenn ein belgisches Orchester ein 80er-Medley mit deutschen Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", "Sternenhimmel" und "Rock me Amadeus" spielt, denn die meisten Belgier kennen diese Lieder gar nicht. Ansonsten ist die Fanfare wie eine große Familie, die mich sofort in ihrem Kreis willkommen hieß. Gleich nach der ersten Probe standen wir noch lange zusammen und plauschten über Gott und die Welt. Das hat sich echt gut angefühlt, direkt so freundlich und warmherzig aufgenommen zu werden.

Die erste Probe für mich war am 9. November, der nächste Auftritt der Fanfare am 11. November, zum 100. Jahrestages zum Ende des Ersten Weltkriegs. Die Erinnerung an dieses historische Ereignis ist in Belgien besonders wichtig, zumal ein Großteil der Kämpfe auf belgischem Boden ausgetragen wurden.

Bumm, bumm, bumm

Die Fanfare sollte zwei Gedenkzeremonien musikalisch begleiten und ich durfte direkt mitspielen. Das Schlagzeugregister sah folgendermaßen aus: Es gab zwei kleine und eine große Trommel. Ich wollte nicht gleich an meinem ersten Auftritt nachfragen, warum wir keine Becken hatten. Immerhin marschiert die Rhythmusgruppe hier ganz vorne, das war doch mal toll! Allerdings hatte ich so auch keine Möglichkeit, mich zu verstecken, und ich muss zugeben, dass ich ein wenig nervös war. Schließlich kannte ich das Repertoire der Fanfare noch überhaupt nicht. Vor jedem neuem Stück kam der Dirigent kurz zu mir und sagte mir in etwa "Du spielt bumm, bumm, bumm. Der Rest ist ein Marsch wie jeder andere." Alles klar, Boss! Nervenkitzel war also da, zumal gleich im ersten Stück die große Trommel ein Solo hatte.

Aber bei aller Blödelei war mir die Bedeutung dieses Auftrittes sehr wohl bewusst: Immerhin spielte hier ein Deutscher mit einem belgischen Orchester zum Gedenktag des Endes des Ersten Weltkrieges. So einfach das klingt, ich finde, es ist ein Paradebeispiel für ein gelebtes Europa. Einst waren unsere Nationen erbitterte Feinde und wir wollten einander besiegen und gar töten. Heute können wir gemeinsam den Opfern gedenken und in bester Freundschaft Musik machen.

Unsere gemeinsame Leidenschaft für die Musik bringt uns zusammen und verbindet uns. Bei so einfachen Dingen fängt Völkerverständigung für mich an. Ich fand das echt beeindruckend, denn immerhin ist genau das ein erklärtes Ziel von Freiwilligendiensten im Ausland. Vor Beginn hält man das immer eher für eine abgedroschene Floskel, aber mittlerweile glaube ich, dass da echt etwas dran ist. Eine Freundschaft zwischen zwei Ländern sollte nicht nur eine politische Aussage sein, sondern muss im echten Leben umgesetzt werden. Und so ein Freiwilligendienst tut genau das.