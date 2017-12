Villingen-Schwenningen Thema Musik gibt weiterhin den Ton an

VS-Schwenningen. Hatte es in den vergangenen Jahren wegen der zu hohen Temperaturen an der passsenden Glühweinstimmung gefehlt, kommt das Winterwetter zum Weihnachtsmarkt gerade recht. Doch weniger wegen des Wetters, als vielmehr wegen der Lage des Weihnachtsmarkts in der Fußgängerzone kommen viele Händler gerne nach Schwenningen.

"Zu Villingen ist unser Verkauf ein Unterschied wie Tag und Nacht", meint Vito Culjak vom Holzofenstand Foodtrucker. In Schwenningen sei er immer zufrieden, hier profitiere er besonders von der Laufkundschaft. Ebenso nicht beklagen kann sich das Team vom Rebstock-Glühweinstand, meint eine Mitarbeiterin, die hofft, dass das Wetter stabil bleibt. "Trotzdem fehlt einfach die Musik", kritisiert sie. "Die Leute singen ja schon selber, um genügend Stimmung zu verbreiten."

Wie mehrfach berichtet, wurde bereits auf dem Villinger Weihnachtsmarkt die fehlende Musikbeschallung kritisiert, auf die die Messegesellschaft als Veranstalterin aufgrund zu hoher Gema-Gebühren wiederum verzichtet hatte. Vor zwei Jahren wurde deswegen sogar das Rahmenprogramm auf der Bühne gestrichen, auf das aber mittlerweile wieder mit mindestens zwei Beiträgen pro Tag gesetzt wird.