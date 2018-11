Villingen-Schwenningen Musik schenkt Momente der Freude

Villingen . "Sind alle da?", ruft Tanja in das Mikrofon. Mit einem freudigen "Ja" antworten die Schüler der Musikerin, Schrägstrich stellvertretenden Pflegedienstleiterin in einem Altenheim. Für paar Wochen schlüpft sie in die musikalische Rolle, um mit anderen ehrenamtlichen Mitgliedern auf der "Tour des Lächelns" für kranke und hilfsbedürftige Kinder zu musizieren.

Auf Weichbodenmatten und Turnbänken sitzend, warten die Kinder auf das Konzert, das ihnen in wenigen Momenten ein Lächeln schenken wird. "Was hat Ralf denn an?", fragt Tanja, eine von acht ehrenamtlichen Musikern an diesem Vormittag. "Eine Gitarre", ertönt es beinahe einstimmig in der Turnhalle der Schule für Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung.

Als dann die ersten Töne des Tourlieds "Ich schenk’ dir ein Lächeln" angestimmt werden, ist die Freude der Kinder in jeder Bewegung, jedem Lachen und jedem Ton zu spüren. Klatschend, stehend, tanzend und mit Rasseln ausgestattet begleiten die Kinder die Lieder der Musikgruppe. Mal fliegen sie hoch hinaus mit "So ein schöner Tag". Mal finden sie sich im Dschungel wieder auf der Suche nach der Kokosnuss, und jagen einem Affen hinterher, der überraschend in die Turnhalle stürmt.