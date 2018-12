Villingen-Schwenningen Musik im Schein der vierten Kerze

VS-Villingen. "Eine gute Stunde" wünschte Pfarrer Stober bei der vierten Adventsmusik in der Markuskirche. Die wurde in familiärer Atmosphäre differenziert in Werken des 12. Jahrhunderts bis zur Jetztzeit serviert. Der Samstagabend wurde zur Schlagerparade der Vorweihnachtszeit, die ohne reißerisch zu sein, eher der inneren Einkehr zugewandt war.