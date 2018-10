VS-Villingen. Am Sonntag, den 28. Oktober, 18 Uhr, findet in der Evangelischen Markuskirche Villingen, Heidelberger Straße 4, die beliebte Veranstaltung "Musik bei Kerzenschein" statt. Es wird ein Programm geboten, das vom Barock bis zum Klezmer reicht. Als Solistinnen musizieren Gabriele Zucker und Brigitte Strebel, begleitet von Peter Hastedt, ein "Ballet de Village en trio" für zwei Altflöten und Cembalo. Karin Hass (Oboe) ist zu hören mit einem Satz aus dem Concerto in C-Moll von Marcello. Die drei Musikerinnen unterstützen zudem den Flötenkreis der Gemeinde bei Werken von Altenburg, Händel Zipp und Mendelssohn. Neben den berühmten Etuden in E- und As-Dur für Klavier von Chopin, die man in Anlehnung an Mendelssohn, als "Lied ohne Worte" beschreiben könnte, gibt es auch festliche Orgelklänge von Bach und Rheinberger zu hören. Sigrid Schwach, die im Ensemble den führenden Sopranpart übernimmt, trägt mit ihren zwei kurzen Geschichten und einem Gedicht zum besinnlichen Teil des Konzerts bei. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.