Villingen-Schwenningen Musik erinnert an die gemeinsamen Zeiten

VS-Villingen. Und dennoch scheint er allgegenwärtig, der Kulturfreund, der 1976 mit 17 Jahren den Folk-Club gegründet und damit den Grundstein gelegt hatte, dass schon seit Jahrzehnten Größen der Blue­grass- und Countryszene in den Schwarzwald kommen und die Scheuer bei Musikern aus vielen Ländern als Veranstaltungsort beliebt ist. Und auch zur Party zu seinem 60. Geburtstag waren sie teils von weither angereist, die Künstler und Musiker, die Hansjörg Malonek noch einmal hochleben lassen und an sein Wirken erinnern.

Dass der Folk-Club nur durch sein Engagement diese Erfolgsgeschichte geschrieben hat, betont Richard Hehn, der den Abend moderiert. Er habe von Anfang an alle zusammengehalten und das Wir-Gefühl unter den Mitgliedern geschaffen. Diese Gemeinschaft präge den Folk-Club bis heute, auch wenn Hansjörg ­Malonek vor gut 20 Jahren nach Waldkraiburg gegangen sei. Seinen Lebensweg von der Jugend über seinen Zivildienst im Jugendhaus und die Arbeit fürs Kulturamt bis zu seinen Jahren als Veranstaltungsleiter im Haus der Kultur in seiner Wahlheimat Waldkraiburg bringt der Filmemacher Klaus Peter Karger in ebenso typischen wie witzigen Bildern auf die Leinwand, findet aber auch kritische Töne für die Schwierigkeiten, mit denen der Kulturliebhaber im bürokratischen Getriebe bis zu seinem Tod im August 2018 immer wieder zu kämpfen hatte. Schon in junge Jahren hatte es ihn zu Blue­grassfestivals in die USA gezogen, um Bands kennenzulernen. Diese Kontakte hätten bei seinen Eltern jedoch für einigen Ärger gesorgt, erinnert sich Karger, denn regelmäßig rief der Jugendliche in Amerika an, um Künstler für Konzerte in Villingen zu buchen und trieb so die Telefonrechnungen in die Höhe. Es gelang ihm, sowohl die Stars der Szene für Auftritte in der Scheuer und später in Waldkraiburg zu verpflichten, als auch unbekannteren Musikern zum Erfolg zu verhelfen.

"Für uns Musiker war er jemand, der die USA für uns geöffnet hat", stellt denn der Singer und Songwriter Julian Dawson aus Somerset fest. Malonek sei es gewesen, der ihm den Weg nach Nashville geebnet habe. Mit seiner prägnanten Stimme zieht Dawson die Zuhörer in Bann, trägt zur manchmal melancholischen Stimmung mit der Ballade "All The King’s Horses" von Soul-Queen Aretha Franklin oder seinem Lied "Rusty old car" bei, in dem er nicht nur seinem alten Auto ein ­Denkmal setzt, sondern auch über die Vergänglichkeit und die Zeichen des eigenen ­Älterwerdens nachdenkt. Mitten in die Sümpfe Louisianas geht es mit Jean-Marie ­Peschiutta und Natalie Shelar aus Frankreich, die mit Blue­grass und Cajun begeistern.