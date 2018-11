Villingen-Schwenningen Museumsfest mit verkaufsoffenem Sonntag gelingt

Sofort ins Auge fielen die beiden Stelzenläufer des Stelzentheaters "Zebra", die, passend in alpiner Tracht gekleidet, in luftiger Höhe ihre Runden durch die Stadt drehten und Kinder mit Süßigkeiten bedachten. Im Museum erfuhren Hobbybäcker vom Geheimnis der Sachertorte. Die beiden Bäcker- und Konditormeister Miriam und Uwe Hilsenbeck ließen sich in die Teigschüsseln schauen und verteilten Linzerschnitten als Kostproben ihrer Kunst.

"Sissys Erben", die Kostümgruppe um Petra Haller, die sich mit nach Originalschnitten gefertigten Roben vergangener Jahrzehnte längst einen Namen gemacht hat, zeigte sich in ganzer vorderösterreichischer Pracht.

Mundart-Expertin Bärbel Brüderle bewies, dass das Alemannische und das Österreichische an überraschend vielen Stellen übereinstimmen, und die Tanzgruppe der Historischen Bürgerwehr- und Trachtengruppe drehte sich zu den Klängen einer Stadtmusikabordnung im Walzerkreis.

Gut beraten war, wer am Sonntag zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Stadt kam. Einen Parkplatz zu finden war einmal mehr ein Problem. Und fast hätte es noch ein weiteres gegeben. Die vom Schützenhof in Sommertshausen angebotenen Kutschfahrten wollte das Bürgeramt aus Gründen der Sicherheit und der Sauberkeit zunächst untersagen. Birgit und Arnold Schütz konnten dann aber davon überzeugen, dass von ihren beiden in Gelassenheit geprüften und umzugserfahrenen Haflingern keine Gefahr ausgeht und dass Besen und Kehrschaufel für eventuell herabfallende "Rossbollen" immer dabei sind.