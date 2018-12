Villingen-Schwenningen Muffensausen vor VS? Gar nicht!

Der wird sich jetzt schon füllen, oder?

Ja, ich hab davon gehört. (lächelt)

Worauf freuen Sie sich denn am meisten?

(überlegt)

Ich hoffe, Sie freuen sich auf irgendetwas?!

(lacht) Es gibt sicher vieles, worauf ich mich freue. Und ich bin auf vieles sehr gespannt. Ich freue mich beispielsweise darauf, künftig beide Seiten wahrnehmen zu können – die Seite aus dem Wahlkampf kenne ich, jetzt will ich die Aktenlage kennenlernen und mit den Leuten in der Verwaltung reden. Ich freue mich auf den Kontakt zu meinen neuen Kollegen, will mal durch die Stuben gehen und mit ihnen reden – da habe ich bei 1500 Stellen ein bisschen was vor, das schaffe ich nicht in vier Wochen, aber das habe ich mir fest vorgenommen.

Warum?

Ich hoffe dabei natürlich auch auf Impulse – die Mitarbeiter sollen mir sagen, was sie gut finden, was nicht, wo man nachsteuern sollte. Ich hoffe, dass ich da einen gewissen Vertrauensvorschuss habe – ich weiß aber auch, dass ich danach Ergebnisse und eine Rückmeldung zu liefern habe.

Mit wieviel Respekt geht man denn so eine Riesenaufgabe an? Haben Sie Muffensausen?

Nein, keine Sekunde!

Echt?

Ja! Ich habe 15 Jahre Bürgermeister. Warum soll ich da Muffensausen haben? Genauso gehe ich aber mit dem notwendigen Respekt an die Aufgabe. Ich habe zukünftig eine andere Flughöhe, aber ich habe auch viele tüchtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mir zuhören, die mir helfen, die mir Sachen erklären. Ich bin da tiefenentspannt. (nach kurzer Pause setzt er hinzu:) Ich weiß gar nicht wieso – andere wären vielleicht aufgeregt, die Frage höre ich nämlich öfter.

Sie beschäftigen sich also gedanklich schon mit Ihrer künftigen Aufgabe... Liegt daheim auch eine Liste mit To-Dos für VS?

Diese Liste habe ich, ja.

Und wie lang ist sie?

Das sind bestimmt drei Notizbücher. Aus dem Wahlkampf zweieinhalb und aus den letzten Wochen der Zeitungslektüre habe ich auch noch ein paar mitgenommen. Im Endeffekt sind es ja nicht vollkommen neue Themen, aber ich merke mir diese Dinge, die mir jetzt auffallen. Und ich stelle auch eine gewisse Priorisierung fest.

Kurz vor Ihrem Amtsantritt gab es im Gemeinderat ja einen Riesen-Hickhack um den Stellenplan und nicht im gewünschten Maß genehmigte neue Stellen für die Verwaltung. Was haben Sie dabei empfunden?

Ich muss erst nochmal genau schauen, was beschlossen wurde – es war ja nicht so wie in der Vorlage, sondern man hat sich nochmals anders verständigt. Die Organisationshoheit des neuen Oberbürgermeisters sollte ja nicht tangiert werden – darüber freue ich mich natürlich (lächelt).

Sie grinsen. Denken Sie, man hat Ihnen mit diesem Beschluss ein Ei gelegt?

Ich kenne das Kartenspiel ja auch mit dem dunklen männlichen Namen. Aber es ist okay für mich und ist auch meine Aufgabe. Ich fände es schade, wenn mir Dinge vorweg genommen werden, die ich nachher verantworten muss, politisch wie auch inhaltlich. Ich verstehe die Fraktionen, wenn sie sagen, "guck mal den Verwaltungshaushalt an!". Einen Punkt gibt es allerdings, bei dem es mir Himmelangst wurde.

Welchen?

Als ich die Finanzplanung 2020 bis 2024 gesehen habe mit am Ende 1300 Euro Verschuldung je Einwohner. Denn daran werde ich am Ende dieses Zeitraumes gemessen werden, im Sinne von: "Seit Sie da sind, haben wir 1300 Euro Verschuldung..." Das kann man dann sicherlich erklären, aber ich will versuchen, dass es nicht so kommt.

Sind Sie zuversichtlich, dass das gelingt?

Ja, ich glaube schon. Aber fragen Sie mich nach einem Jahr nochmal.

Während ihrer Amtszeit in Tuningen wurden im Vermögenshaushalt 37,5 Millionen Euro investiert und 144 Millionen Euro umgesetzt. Das sind andere Dimensionen als in VS...

Ja, das ist ein Vielfaches. Es ist in Villingen-Schwenningen wesentlich mehr umzusetzen und das in anderen Projekten. Wenn hier eine Schulsanierung halt mal 25 Millionen kostet, dann ist das derzeit halt so. Ob das so sein muss, weiß ich nicht. Ich bin es so gewohnt, dass man das Nötige macht und um Premiumlösungen versuche ich, herumzukommen. Da werde ich hoffentlich von meinen Mitarbeitern abgeholt werden, die mir sagen, dass wir hier eben keine Premiumlösungen haben und mir erklären, "das muss so sein, weil..." Wenn ich aber insgesamt an den Schulverbund Deutenberg denke, an die anderen Schulen und Kindergärten, dann sind das große Summen, die wir für die Umsetzungen brauchen. 450 Kinder heißt beispielsweise nun mal soundsoviele Gruppen und das bedeutet, man benötigt eine vorgeschriebene Anzahl an Fachkräften. Und dieser Anstieg in den Personalkosten neben den Baumaßnahmen zur Schaffung der Gruppenräume.

Sehen Sie das gefährdet durch die Kürzung des Aufwuchses?

Nein. Ich hätte es mir auch anders vorstellen können, denn man muss erkennen, dass man Erzieher, wenn wir sie haben, auch eine Anstellung brauchen und vor allem behalten werden können, wenn sie zeitlich befristet angestellt sind. Wenn sie einmal das Unternehmen verlassen haben, bekommt man sie sehr schwer wieder zurück. Und wenn unterjährig eine Fachkraft kommt, dann muss ich einen Pool bilden können, den ich dann nutzen kann. Es kann nämlich schnell Situationen geben, in welchen wir das Personal brauchen – schwere Krankheiten, Familienpausen, was auch immer... Da brauchen wir Fachkräfte und das muss ich den politisch Verantwortlichen auch erklären. Hier in Tuningen war dies zu keiner Zeit irgendein Thema und wir haben den Personalschlüssel verfünffacht. Wir haben mit einem zweigruppigen Kindergarten angefangen und liegen jetzt bei 35 Köpfen. Na klar ist das im Verhältnis ein Mikro-Kosmos. Aber die Problematik hat sich nicht verändert, es ist nur eine Frage der Skalierung. Deshalb habe ich auch wenig Sorge. Ich habe in vielen Punkten eine Skalierung vor mir.

Hier besteht also noch Gesprächsbedarf?

Ich habe deutlich gespürt in den Wortmeldungen, die ich mitbekommen habe, dass die Gemeinderäte noch einiges besser dargelegt bekommen müssen oder sie noch nicht abgeholt sind. Das ist unsere Aufgabe, dies zu vermitteln. Wir sitzen hier alle im gleichen Boot und wollen auch alle das Problem lösen – zum Wohle aller Familien.

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite...