Villingen-Schwenningen "Müssen unsere Grenzen erkennen"

VS-Schwenningen. In ihrer letzten Sitzung des Jahres haben die Verantwortlichen und ehrenamtlichen Helfer des AK Asyl in der evangelisch-methodistischen Kirche am Mittwochabend über ihre Erlebnisse in 2017 resümiert. Dabei schwappte die Diskussion automatisch zu den jeweiligen anstehenden Herausforderungen in den einzelnen Projekten und Bereichen. Klar ist: Die Aufgaben in der Flüchtlingshilfe werden in der Breite vielschichtiger, im Einzelnen allerdings detaillierter.